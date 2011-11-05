Вячеслав Караваев: «После неудачных игр почти не сплю. Лежишь, плюешь в потолок и думаешь: «Что не так?»

Защитник Вячеслав Караваев в интервью «СБГ-блогу» на Sports.ru рассказал о своих переживаниях после неудачных матчей.

– Ты останавливаешься в миксте практически после каждого матча, но твой самый популярный ответ: «Сложно сказать, надо пересмотреть эпизод». Такая осторожность – из Европы?

– После игры реально тяжело что-то сказать по делу – для меня так было всегда, игра в Чехии и Голландии ни при чем. Тем более если сыграл неудачно – хочется побыть одному, а тебя спрашивают, что не так. Естественно, отвечаешь обычными фразами – нужно отойти от всего.

После матчей почти не сплю. Лежишь, плюешь в потолок и уже сам думаешь: «Что не так?» Потом просматриваешь моменты уже в команде, оцениваешь, правильные выводы сделал или нет.

– Плюя в потолок, прокручиваешь моменты в голове или смотришь InStat?

– Сначала в голове, затем стараюсь смотреть видео. Если понимаешь, что сыграл ужасно, разбирать, конечно, не хочется. Не скажу, после каких игр, но такие моменты были уже и в «Зените» – исключительно недовольство своими действиями.

Не знаю почему, но если сыграл плохо, стараюсь смотреть весь матч. Если понимаешь, что все неплохо, можно в InStat глянуть только свои действия.

Иногда понимаешь, что сыграл очень плохо, и не хочешь, чтобы наступало утро – а то встанешь с кровати, и опять начнется угнетение себя.

– Как бороться с этим чувством?

– Никак. Банально, но мы же профессиональные игроки, понимаем, что бывают хорошие и плохие игры. Просто нужно держать уровень – десять матчей сыграл хорошо, один – ну, окей, бывает. Одна хорошая игра, другая плохая – такого быть не должно, – сказал Караваев.

Интервью с Караваевым: от тайского бокса вместо футбола в Чехии до самокопания из-за ошибок на всю ночь