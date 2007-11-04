Зидан о том, что Бэйл и Хамес уехали со стадиона до завершения матча с «Бетисом»: «Не думаю, что они проявили неуважение»

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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал решение Гарета Бэйла и Хамеса Родригеса покинуть «Сантьяго Бернабеу» в концовке домашнего матча Ла Лиги с «Бетисом» (0:0).

Оба полузащитника не попали в заявку мадридцев на эту игру, поскольку еще не восстановились от травм. Согласно правилам клуба, игрокам запрещается покидать стадион до 80-й минуты матча. 

«Не думаю, что они проявили неуважение. Оба были с нами перед игрой, они поприветствовали партнеров, и это самое главное», – сказал Зидан.

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