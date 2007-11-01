Орлов о словах про Шомуродова: «Только больные люди считают, что если я произнес «узбек», это кого-то оскорбляет»

Комментатор Геннадий Орлов пояснил свои слова о футбольном интеллекте форварда Эльдора Шомуродова.

― Я же тоже попадаю под обстрел. У меня с узбеком была же история. Я сказал в интервью: «Мне удивительно, что узбек Шомуродов – ключевая фраза – в футбольном интеллекте превосходит почти всех россиян, кроме Дзюбы». И что бы вы думали?

― Узбеки обиделись.

― Да! Узбеки обиделись. Звонит мне представитель агентства, разыскали меня: «Геннадий Сергеевич, объясните, что вы имели в виду?». Я говорю: «А что я сказал? Он узбек?». «Да, узбек». «Значит, я не ошибся».

Он забил 10 голов, он лидер среди бомбардиров. Я им все рассказал, они опубликовали и в конце написали, что «Геннадий Сергеевич, мы вам благодарны, мы вас всегда любили, и то-то то-то», прямо в этом своем послании.

― Ну вы же поняли, что вызвало их вопросы.

― Я не думал. Это только больные люди, с больным воображением. Если я произнес «узбек», почему-то считают, что это кого-то оскорбляет. Если я произношу «еврей», «украинец» — кого это оскорбляет?

― В таком контексте эта фраза звучит: «Странно, что узбек интеллектуально умнее русских».

― Так я оскорбил не русских, мне же узбеки звонили! Они оскорбились! Я говорю: «Так вы же должны быть довольны и гордиться, что есть узбек, который в российском чемпионате – лучший!» – сказал Орлов.

Геннадий Орлов: «Шомуродов – узбек, но его футбольный интеллект выше, чем у российских форвардов»