Марсело: «Ты не человек, если не переживаешь перед финалом. Просто пытаешься не обосраться»

Защитник «Реала» Марсело рассказал, что перенервничал перед финалом Лиги чемпионов-2018 против «Ливерпуля» (3:1).

«Я не мог дышать. Я пытался не паниковать. Это было в раздевалке прямо перед финалом Лиги чемпионов против «Ливерпуля» в 2018 году.

Мне казалось, что у меня что-то застряло в груди. Это огромное давление. Знаешь это чувство? Я не говорю о нервах. Нервы в футболе – нормальное явление. Это было что-то другое. Мне казалось, что я задыхаюсь. Все началось ночью перед финалом. Я не мог есть. Я не мог спать. Я думал только о матче.

Немного нервов в футболе – нормально. Мне все равно, кто ты, но если ты не переживаешь перед финалом, ты не человек. Ты просто пытаешься не обосраться. Это правда, братишка!

Самым сильным для меня было давление перед финалом c «Ливерпулем». Может быть, люди подумают, что это странно. Мы уже взяли два трофея подряд. А люди хотели, чтобы «Ливерпуль» выиграл. Так в чем проблема?

Но когда у тебя есть шанс сотворить историю, чувствуется давление. И по какой-то причине я действительно ощущал его. У меня никогда раньше не было такого сильного беспокойства, поэтому я не знал, что происходит. Я думал о том, чтобы позвонить доктору, но боялся, что он запретит мне выйти на поле. И мне пришлось играть. Я должен был что-то доказать себе.

За несколько дней до финала экс-игрок «Реала» сказал по телевизору что-то обо мне, что застряло у меня в голове. У него спросили, что он думает о финале, и он ответил: «Я думаю, Марсело должен купить плакат с Салахом, повесить его на стене и молиться на него каждую ночь».

После 12 лет и трех трофеев Лиги чемпионов он неуважительно отнесся ко мне в прямом эфире. Этот комментарий должен был меня потопить. Но он дал мне столько мотивации.

Я хотел сотворить историю. Я хотел, чтобы маленькие дети в Бразилии смотрели на меня так, как я смотрел на Роберто Карлоса. Я хотел, чтобы они начали отращивать волосы из-за Марсело, понимаете?

Поэтому я сидел около шкафчика, пытаясь дышать, и подумал про себя: сколько детей в мире играют в футбол? Кто из них мечтает сыграть в финале Лиги чемпионов? Миллионы, миллионы, миллионы. Успокойся. Зашнуруй бутсы, бро.

Я знал, что если смогу выйти на поле, все будет в порядке. Со мной ничего плохого не может случиться на поле. Перестаешь думать, когда у тебя под ногами мяч. Все тихо, мирно.

Когда я наконец ступил на газон, у меня все еще были проблемы с дыханием, и я подумал: «Если мне придется умереть здесь сегодня вечером, хрен с ним. Я умру».

Может быть, это звучит странно для некоторых людей, но поймите, что этот момент значил для меня. Когда я рос... «Реал»? Лига чемпионов? Это была чушь! Сказка! Это было не по-настоящему! Бекхэм, Зидан, Роберто Карлос, эти парни были такими же настоящими, как Бэтмен. Их нельзя было встретить в настоящей жизни. Ты не можешь пожать руку герою комиксов, понимаете, о чем я говорю?» – написал Марсело в колонке для The Player’s Tribune.