📱Подписывайтесь на лучший инстаграм о любимом виде спорта или клубе!

Если вы вдруг не знали – у Sports.ru есть не только флагманский инстаграм, но и аккаунты, посвященные самым популярным видам спорта и клубам.

А еще есть инстаграм, посвященный ретро-футболу. А еще инстаграм о стиле и моде в спорте. И о киберспорте.

У всех наших страниц есть кое-что общее – там максимально оперативно появляются самые крутые фотки, видео и сторис о главных событиях в спорте и не только. И это не все – каждую неделю мы публикуем новые игры, квизы и опросы.

Подписывайтесь скорее на наши тематические страницы, и вы точно не пропустите ничего важного!

Хоккей

Баскетбол

Фигурное катание

Бокс и ММА

Теннис

«Формула-1»

Стиль

Футбол старой школы

Киберспорт

«Реал»

«Барселона»