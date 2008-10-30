Бывший полузащитник и «Зенита» Клаудио Маркизио подвергся вооруженному ограблению.

Вчера около 19:30 по местному времени в дом футболиста в Виново ворвались четверо вооруженных грабителей. Преступники угрожали Маркизио и его жене Роберте двумя пистолетами и отверткой, из-за чего экс-футболист был вынужден отдать им деньги и драгоценности.

Маркизио уже сообщил о произошедшем в полицию, ведется расследование.

33-летний Маркизио в октябре завершил карьеру игрока. Его последним клубом был .