В Серии А лучшая средняя посещаемость за 19 лет. Лидер по этому показателю – «Интер»

Сайт Numeri Calcio провел исследование посещаемости матчей Серии А в нынешнем сезоне.

Средняя посещаемость итальянского чемпионата в этом сезоне составляет 27 134 зрителя.

Впервые с сезона-2000/01 средняя посещаемость Серии А выше 27 тысяч зрителей. Однако тогда в турнире выступало 18 команд, а не 20, как сейчас. В прошлом сезоне средняя посещаемость составила 25 500 человек.

Лучший показатель средней посещаемости у «Интера» (64 271, команда провела 5 домашних матчей). Следом идут «Милан» (56 050, 4) и «Ювентус» (39 651, 4).

В топ-6 также вошли «Рома» (36 747, 5), «Фиорентина» (35 728, 5) и «Наполи» (35 636, 4). Худшая средняя посещаемость у «Сассуоло» (10 521, 4).