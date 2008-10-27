Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников оценил выступление команды в текущем сезоне.

После 13 туров армейцы занимают в РПЛ 5-е место, при этом они проиграли в трех стартовых матчах группового этапа Лиги Европы.

«Состав у нас пока не стабилизировался. Много молодых футболистов, есть новички — как иностранцы, так и ребята из дубля. Все понимают, что у нас не самая длинная скамейка. Есть некий дисбаланс в комплектовании команды, отсюда и такие разные матчи.

С другой стороны, по большей части результаты все-таки положительные. Можно сказать, что сезон складывается для нас хорошо. Мы вышли в 1/8 финала Кубка России, идем в лидирующей группе в чемпионате России.

По моему мнению, в футболе не надо смотреть на возраст. Будь тебе хоть 17, хоть 39 — если ты соответствуешь требованиям и готов играть, то выходишь в стартовом составе.

Когда я был главным тренером, часто доверял молодым по одной простой причине: от ветеранов их отличает отсутствие прагматизма и расчета. Молодые футболисты играют сердцем, не думая об очках и деньгах. Иногда это ценнее определенного опыта. Но, конечно, приобретенный за прошедшие год-полтора опыт идет на пользу как всей команде, так и каждому игроку по отдельности», — сказал Овчинников.