Роналду не сыграет с «Лечче», северокореец Хан Кван Сон – в заявке «Ювентуса»

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«Ювентус» объявил состав команды на матч 9-го тура Серии А против «Лечче».

Нападающий Криштиану Роналду не включен в заявку на эту встречу. В список попал северокорейский нападающий Хан Кван Сон, перешедший в туринский клуб минувшим летом. 

«Ювентус»: Войчех Шченсны, Джанлуиджи Буффон, Карло Пинсольо, Маттиа Де Шильо, Алекс Сандро, Маттейс де Лигт, Даниэле Ругани, Данило, Леонардо Бонуччи, Мерих Демирал, Миралем Пьянич, Сами Хедира, Эмре Джан, Родриго Бентанкур, Адриен Рабьо, Хуан Куадрадо, Гонсало Игуаин, Пауло Дибала, Марко Оливьери, Хан Кван Сон.

Матч «Лечче» – «Ювентус» состоится в субботу, 26 октября. Начало – в 16:00 по московскому времени.

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