Бывший полузащитник Пол Скоулз рассказал, какие позиции в команде нуждаются в усилении.

«Команде действительно не хватает креатива. Нет настоящей «десятки» – игрока, который умеет не только делать разрезающие передачи, но и забивать.

Также, пожалуй, недостает полузащитника, способного вести игру, подбирать мяч сзади и доставлять его в атаку.

Ну и, думаю, очень нужна «девятка». Нынешние форварды недостаточно хороши», – сказал Скоулз.

После 9 туров «МЮ» занимает в АПЛ 14-е место.