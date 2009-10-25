Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз рассказал, какие позиции в команде нуждаются в усилении.
«Команде действительно не хватает креатива. Нет настоящей «десятки» – игрока, который умеет не только делать разрезающие передачи, но и забивать.
Также, пожалуй, недостает полузащитника, способного вести игру, подбирать мяч сзади и доставлять его в атаку.
Ну и, думаю, очень нужна «девятка». Нынешние форварды недостаточно хороши», – сказал Скоулз.
После 9 туров «МЮ» занимает в АПЛ 14-е место.