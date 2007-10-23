Жоау Мариу на русском о матче с «Юве»: «Упорно боролись за другой конец»

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу прокомментировал игру команды в матче Лиги чемпионов против «Ювентуса» (1:2).

«Это был не тот результат, которого мы хотели или заслуживали. Мы все упорно боролись за другой конец.

Но мы не сдадимся от достижения наших целей в Лиге чемпионов», – написал Марио на русском языке в твиттере.

Это был не тот результат, которого мы хотели или заслуживали. Мы все упорно боролись за другой конец. Но мы не сдадимся от достижения наших целей в лиге чемпионов 🚂🙌🏾 #Lokomotiv #uefachampionsleague pic.twitter.com/iqCWXFk1Hs — João Mário (@joaome17) October 23, 2019

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