Жоау Мариу на русском о матче с «Юве»: «Упорно боролись за другой конец»

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Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу прокомментировал игру команды в матче Лиги чемпионов против «Ювентуса» (1:2).

«Это был не тот результат, которого мы хотели или заслуживали. Мы все упорно боролись за другой конец.

Но мы не сдадимся от достижения наших целей в Лиге чемпионов», – написал Марио на русском языке в твиттере.

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