«Боруссия» может пригласить Моуринью (Sport Bild)

«Боруссия» рассматривает возможность приглашения Жозе Моуринью на пост главного тренера.

Возглавляющему команду Люсьену Фавру предоставлено время на то, чтобы выправить турнирное положение дортмундцев.

По итогам ближайших матчей будет определена судьба швейцарца. «Боруссия», в частности, сыграет в этом месяце с «Интером» в Лиге чемпионов, с «Шальке» в Бундеслиге и «Менхенгладбахом» в Кубке Германии, а в первой половине ноября – с «Баварией» в чемпионате.

Руководство «Боруссии» не хочет менять тренера по ходу сезона, однако позиция Фавра не является непоколебимой.

В случае, если тренер все же будет уволен, одним из основных претендентов на вакантный пост будет Моуринью, который регулярно общается с председателем совета директоров «Боруссии» Хансом-Йоакимом Ватцке.