Массимо Каррера: «Миранчуки готовы играть в Серии А – в «Ювентусе», «Роме» или «Милане»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после матча «Ювентус» - (2:1) в Лиге чемпионов оценил перспективы полузащитников москвичей Алексея и Антона Миранчуков.

«Считаю, Миранчуки готовы играть в Серии А. И Головин подтвердил свой высокий уровень в «Монако». Эти парни готовы играть в Европе. Они технически подготовлены, у них есть квалификация. Думаю, они готовы играть в великом клубе Европы.

Они могут выступать в «Ювентусе», «Роме» или «Милане», — сказал Каррера.

За несколько секунд до гола Миранчука накрыли трое. А дальше – фантастика!