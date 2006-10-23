Войчех Шченсны: «Локомотив» выставил крепкую стену в обороне и играл очень организованно»

Вратарь «Ювентуса» Войчех Шченсны подвел итоги матча Лиги чемпионов против «Локомотива» (2:1).

«Нам пришлось побороться, чтобы получить нужный результат, но мы контролировали игру все 90 минут.

Нужно было проявить терпение, чтобы взломать их оборону, так как «Локомотив» действовал очень организованно и выставил крепкую стену в обороне.

Все решил потрясающий удар Дибалы с левой. «Локомотив» закрылся в защите, нам приходилось двигать мяч с правого края на левый и обратно, чтобы находить свободное пространство», – сказал Шченсны.