Санчес призвал остановить беспорядки в Чили, вызванные повышением тарифов на метро

Вингер Алексис Санчес призвал протестующих граждан Чили и власти страны найти мирное решение конфликта, приведшему к протестам на улицах.

В Сантьяго идут массовые беспорядки из-за повышения тарифов на метро с 800 до 830 песо (примерно на три рубля). Власти уже отменили повышение цен, но беспорядки не прекращаются.

«Я согласен с требованиями об улучшении Чили, но это должно происходить мирным путем, без уничтожения благ, которые всем нам необходимы. Таким образом мы навредим себе.

Больше всего от этого страдают дети, которые не понимают, что происходит из-за нас, взрослых.

Мы должны быть сплоченнее, чем когда-либо, чтобы улучшить Чили. Я призываю к согласию и решениям. Все для лучшего Чили и для детей, которые ни в чем не виноваты. Они — настоящее и будущее нашего Чили», — написал Санчес в инстаграме.

В результате протестов 8 человек погибли при пожарах, устроенных бунтующими, также сообщалось о гибели людей в результате действий полиции.