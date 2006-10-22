Сергей Семак: «Если выйдем из группы в ЛЧ, это будет большим успехом»

Главный тренер Сергей Семак рассказал о своих тренерских идеях, а также оценил старт клуба в Лиге чемпионов.

– Каким вы видите свой идеальный футбол?

– Конечно, мне хотелось бы двигаться в направлении скорости и качества. Это два основополагающих фактора. Тут и скорость мышления, и скорость работы, скорость движения, качество выполнения технических и тактических элементов. Это самое важное, что мне видится.

Все зависит от игроков. Игроки – главные действующие лица на футбольном поле. У многих тренеров есть свое видение футбола.

Можно восхищаться и Гвардиолой, и Моуринью – великими тренерами, которые добились многого. Но все мы, тренеры, ничего не можем добиться без игроков. Без тех качеств, которые необходимы для достижения результата.

– У каких тренеров вы учились?

– У меня большой опыт работы с прекрасными тренерами на своем футбольном веку. В пору работы ассистентом мне посчастливилось работать с великими специалистами.

Сложно выделить кого-то одного, но это, конечно, и Спаллетти, с которым я работал более тесно, Капелло, Луческу, Виллаш-Боаш.

С ними я работал бок о бок как тренер, но и моя предыдущая футбольная жизнь в качестве игрока связала меня с великими тренерами, у которых я что-то вспоминаю и перенимаю. Конечно, видоизменяя и подстраивая под те требования, которые диктует команда.

– Как оцениваете старт команды в Лиге чемпионов?

– Думаю, мы стали немного сильнее. Стали немного правильнее действовать, если сравнивать с прошлогодним выступлением в Лиге Европы, особенно на групповом этапе.

Конечно, мы растем как команда. Есть топ-клубы, с которыми нам сложно играть, а с остальными мы играть можем. Появляется все большая вариативность в тактических построениях, когда как раз встречаются команды сопоставимого уровня.

Если сможем выйти в следующий этап, выйти из группы, это будет для нас большим успехом, – сказал Семак.