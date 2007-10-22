Юношеская лига УЕФА. Видеотрансляция. «Ювентус» принимает «Локомотив» – 0:1!

В 3-м туре Юношеской лиги УЕФА «Локомотив» в гостях играет с «Ювентусом».

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3-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Календарь Юношеской лиги УЕФА