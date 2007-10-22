Юношеская лига УЕФА. Видеотрансляция. «Ювентус» принимает «Локомотив» – 0:1!

В 3-м туре Юношеской лиги УЕФА «Локомотив» в гостях играет с «Ювентусом».
На Sports.ru можно посмотреть трансляцию матча в прямом эфире.
3-й тур
- Дата проведения
- 22 октября, 15.00, «Campo Ale & Ricky»
- Гол:
- 0:1 – 29 Петров.
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Ювентус U-19 –
Сиано, Лео, Дрэгушин, Гоцци, Андзолин, Пеннер, Раноккия, Фаджоли (Абу-Техер, 32), De Winter, Петрелли, Сене.
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Локомотив U-19 –
Ботнарь, Иваньков, Сильянов, Основ, Петухов, Иосифов, Петров, Барабошкин, Мухин, Черный, Сулейманов.
- Предупреждения:
- Основ (15), Сулейманов (43).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.