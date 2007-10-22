Юношеская лига УЕФА. Видеотрансляция. «Ювентус» принимает «Локомотив» – 0:1!

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В 3-м туре Юношеской лиги УЕФА «Локомотив» в гостях играет с «Ювентусом».

На Sports.ru можно посмотреть трансляцию матча в прямом эфире.

3-й тур

Ювентус U-19 Италия – Локомотив U-19 Россия 0:1 (перерыв)
Дата проведения
22 октября, 15.00, «Campo Ale & Ricky»
Онлайн матча
Гол:
0:1 – 29 Петров.
Ювентус U-19Сиано, Лео, Дрэгушин, Гоцци, Андзолин, Пеннер, Раноккия, Фаджоли (Абу-Техер, 32), De Winter, Петрелли, Сене.
Локомотив U-19Ботнарь, Иваньков, Сильянов, Основ, Петухов, Иосифов, Петров, Барабошкин, Мухин, Черный, Сулейманов.
Предупреждения:
Основ (15), Сулейманов (43).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Календарь Юношеской лиги УЕФА

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