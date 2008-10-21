Роналду о личных трофеях: «Главное – побеждать с командой»

Нападающий «Ювентуса» поделился мыслями перед матчем группового этапа Лиги чемпионов с .

- Изменился ли стиль вашей игры?

– Думаю, что команда стала играть лучше, у нас стало больше уверенности. Мы играем в футбол, который отличается от того, что мы делали раньше. Мы чаще атакуем.

Думаю, моя роль очень похожа на то, что я делал раньше. Даже при том, что я стал получать чуть больше свободы. Мы становимся лучше и счастливы, потому что у нас есть возможность делать это постепенно.

- Лига чемпионов или «Золотой мяч»?

– Мы хотим выиграть чемпионат, Кубок Италии и Лигу чемпионов. Думаю, что должен ставить перед собой большие цели. Поэтому мы постараемся выиграть все трофеи. Я знаю, что это будет сложно, но думаю, что это в наших силах.

Мне нечего сказать об индивидуальных наградах. Это не то, что важно. Если ты будешь выигрывать трофеи с командой, то индивидуальные призы не заставят себя долго ждать.

Трофеи с командой – это самое важное. Мы провели отличный сезон в прошлом году и нацеливаемся на то, чтобы в этом сезоне выступить еще лучше. Сейчас самое важное – это завтрашний матч, победа в котором на 50% гарантирует нам выход в следующую стадию.

- Что вы думаете о Сарри?

– Мне нравится стиль, который он прививает команде. Мы стали больше владеть мячом и чаще атаковать. Мы чувствуем себя увереннее, создаем много голевых моментов. И даже если мы не все из них реализуем, для нас важно, что они есть.

Мы лидируем в чемпионате и ставим перед собой задачу победить во всех турнирах. Я очень счастлив из-за того, что все эти изменения происходят. Это дает нам больше уверенности.

- Что вы думаете о своих рекордах?

– Все, о чем я сейчас думаю – это результаты команды. 700 забитых голов уже в прошлом. Я не думаю об этом больше, – сказал Роналду.