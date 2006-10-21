Ресторан Игнашевича «Суп-кафе» в Москве приносит прибыль 20 млн рублей в год (Forbes)

Предприниматель Владимир Мильруд рассказал о совместном бизнесе с главным тренером и экс-защитником сборной России Сергеем Игнашевичем.

Экс-футболист является совладельцем ресторана «Суп-кафе» в Москве.

В 2015 году заведение на 1-й Брестской улице получило около 22 млн рублей выручки, но всего порядка 240 000 прибыли. В следующем году оборот составил уже около 70 млн рублей, а прибыль – 9,4 млн рублей.

По данным Forbes, сейчас ресторан дает прибыль 20 млн рублей в год.

«Сейчас заведение приносит в среднем по 10 млн выручки в месяц, рентабельность составляет 15-20%.

Я пришел к нему (к Игнашевичу, в 2004 году – прим. Sports.ru) и сказал: «Давай попробуем вложиться во что-то стабильное, что позволит просто получать арендные платежи и на эти деньги жить.

Сергей очень редко говорит, что заведение имеет к нему отношение. Даже если зайдет, сядет где-то в углу, чтобы его не было видно», – сказал Мильруд.

По его словам, Игнашевич в операционном управлении участия не принимает, но все стратегические решения принимаются совместно.

Кроме того, Игнашевич сам придумал десерт «Шоколадный газон «Сухой лист», входящий в меню кафе.

«Торпедо» под руководством Игнашевича набрало 43 очка в 18 матчах Олимп-ФНЛ и возглавляет таблицу, опережая «Химки» на 6 очков.