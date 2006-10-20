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Помощник Сульшера Фелан: «Показывали игрокам поменьше видео с «Ливерпулем», чтобы не пугать их»

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер Ливерпуль премьер-лига Англия Майк Фелан Футбол

Майк Фелан, помощник главного тренера «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннара Сульшера, рассказал о подготовке команды к матчу 9-го тура АПЛ с «Ливерпулем».

«Некоторые игроки вернулись из сборных в лучшем настроении, чем другие, потому что смогли пробиться на Евро-2020. Мы собрали их всех вместе, чтобы показать кое-какие видеозаписи.

Мы старались показывать поменьше роликов с «Ливерпулем». Видео были больше о нас самих, потому что иначе игроки были бы напуганы до смерти.

Не все наши футболисты готовы сыграть, но это будет хороший матч», – сказал Фелан.

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