Помощник Сульшера Фелан: «Показывали игрокам поменьше видео с «Ливерпулем», чтобы не пугать их»

Майк Фелан, помощник главного тренера «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннара Сульшера, рассказал о подготовке команды к матчу 9-го тура АПЛ с «Ливерпулем».
«Некоторые игроки вернулись из сборных в лучшем настроении, чем другие, потому что смогли пробиться на Евро-2020. Мы собрали их всех вместе, чтобы показать кое-какие видеозаписи.
Мы старались показывать поменьше роликов с «Ливерпулем». Видео были больше о нас самих, потому что иначе игроки были бы напуганы до смерти.
Не все наши футболисты готовы сыграть, но это будет хороший матч», – сказал Фелан.
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