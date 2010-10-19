Главный тренер Александр Григорян покинет свой пост.

53-летний специалист подал в отставку после матча 13-го тура чемпионата России с (1:2). Клуб пока не подтвердил уход тренера.

– В целом за мое пребывание в «Тамбове» накопилось несколько матчей, где там не повезло, там не повезло.

Я как тренер в мужском футболе небольших результатов добился, но были периоды – на Дальнем Востоке за Хабаровск и «Луч», в «Нижнем Новгороде», – когда, работая, я не проигрывал по 8, по 12 туров.

Я умею различать, что такое везение, что такое невезение. Если тренер чувствует, что есть такой момент, и он начинает сомневаться, он должен уйти в отставку. Это для меня совершенно очевидно.

В другом виде спорта, например, в женском футболе был период, когда я не проигрывал три года. Я умею различить эти моменты, когда везет и не везет.

Я не хочу гадать, что к чему. Думаю, что, просто-напросто, наступило время прийти более удачливому тренеру, за которым сегодня, а не вчера, ходит по пятам удача, потому что имейте в виду, что удача – тоже часть мастерства тренера, возможно, приходящая и уходящая. До свидания.

– Вы уходите из «Тамбова»?

– Да, – сказал Григорян в эфире телеканала «Матч Премьер».

Григорян работал в команде с апреля этого года. Под его руководством «Тамбов» сохранил лидерство в Олимп-ФНЛ и вышел в РПЛ.

«Тамбов» занимает последнее место в таблице Премьер-лиги, набрав 8 очков.

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