Шаронов о досуге: «Очень понравился «Чернобыль», смотрел «Острые козырьки», «Клан Сопрано». Посещаю Sports.ru»

Главный тренер Роман Шаронов рассказал о том, как проводит свободное время.

– Какой последний сериал посмотрели?

– «Чернобыль» – мне очень понравилось. Произвело впечатление. Я сразу начал проецировать на себя происходящее, это ведь 1986 год. Думаю, события были максимально приближены. Но когда случилась катастрофа, то никто этого не воспринимал всерьез. Над этим смеялись – дразнили друг друга: «Ты что, из Чернобыля?»

Когда я посмотрел сериал, то сразу вспомнил об этом, насколько наша страна была закрытая, что это превратили в смех. Серьезность того, что произошло, никто не знал.

Еще смотрел «Острые козырьки», «Клан Сопрано» – нравятся эти сериалы.

– Что-нибудь читаете?

– Читал Ремарка – «Три товарища» мне понравилась. Читал биографию Гвардиолы. Больше запомнилась книга Анчелотти – он очень много правильных вещей говорит. Игроки оценивают, кем ты был, кто ты есть и что ты даешь.

– У вас до сих пор футболка с изображением семьи под олимпийкой?

– Да. Для меня это важно. Люди, которые всегда тебя будут поддерживать, – это семья. Никто больше.

– Какие сайты вы чаще всего посещаете?

– .ru, Rambler Новости и спортивный сайт «БИЗНЕС Online».

– Чаще всего в планшете какое приложение вы используете?

– Давайте посмотрим – IMovie, на втором месте фоторедактор, тренерское приложение Effmatch Pro, затем Telegram.

– На какие каналы подписаны?

– «Ненобель», «Инсайдлар», «СБГ Аналитика» и другие статистические, канал новостей по «Ливерпулю». Он самый интересный для меня: там много информации, что говорят игроки, как реагирует «Энфилд» на гол – вот как надо болеть.

– Вас называют главным рокером РПЛ. Как к этому относитесь?

– Для меня рок – это просто музыка, которая мне нравится, не более. Мне нравится посещать концерты, слушать музыку. У всех есть увлечения: кто-то в театр ходит, кто-то в музеи.

Но нужно понимать, что музыка для меня не так важна, как для Хетфилда и Кирка. Для них она значит столько же, настолько для меня важен футбол – это приоритет. Моя цель – с точки зрения футбола становиться лучше, – сказал Шаронов.