Эд Вудворд: «Видение Сульшера соответствует нашим целям: «МЮ» должен брать трофеи, играть в атакующий футбол и давать шанс молодежи»

Исполнительный директор Эд Вудворд выразил поддержку главному тренеру команды .

После 8 туров манкунианцы занимают в таблице АПЛ 12-е место.

«Видение Оле точно соответствует трем нашим целям: мы должны выигрывать трофеи, играть в атакующий футбол и давать шанс молодежи.

В прошлом сезоне АПЛ выпускники нашей академии провели больше всех минут на поле. Мы все должны гордиться, что значительные инвестиции, вложенные в нашу академию, теперь приносят плоды.

Выступление «МЮ» в середине прошлого сезона, когда команду принял Оле, больше всего соответствует тому, чего мы хотим достичь. Мы увидели быструю, подвижную игру – четкое воплощение стиля и философии тренера.

Оле также восстановил дисциплину в команде, чего нам, пожалуй, не хватало в последние годы. Он строит команду, которая уважает историю клуба. Команду, где игроки упорно работают и уважают своих партнеров. Никто не может быть больше, чем клуб», – сказал Вудворд.