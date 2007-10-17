Стоичков предложил на 5 лет отстранить болгарские клубы от еврокубков из-за расистского скандала

Бывший игрок «Барселоны» и сборной Болгарии Христо Стоичков поделился мнением о возможном наказании для фанатов за расистские лозунги на матче квалификации Евро-2020 Болгария – Англия (0:6).

«Нужно закрыть стадион, играть за закрытыми дверями. Или даже серьезнее.

Как это было уже однажды в Англии, на долгое время отстранить клубы Болгарии от международных соревнований. Пять лет без участия, это их успокоит! Без исключений, для всех болгарских клубов», – сказал Стоичков.

Болгарские болельщики во время матча отбора к Евро-2020 Болгария – Англия изображали обезьянье уханье в адрес вингера гостей и защитника Тайрона Мингза, а также использовали расистские кричалки. Из-за этого матч приостанавливали в первом тайме.