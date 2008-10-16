Погба не сыграет против «Ливерпуля», участие Де Хеа под вопросом

Полузащитник Поль Погба точно пропустит матч 9-го тура АПЛ против «Ливерпуля» из-за травмы.

Ранее сообщалось, что у Погба была диагностирована трещина пальца ноги. Он получил ушиб во время матча Кубка лиги против «Рочдейла» (1:1, по пенальти – 5:3) усугубил повреждение в игре 7-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:1). Также стало известно, что игрок может восстановиться от этой травмы только к началу ноября.

Участие вратаря «МЮ» Давида Де Хеа в этой встрече находится под вопросом. Сообщается, что завтра он пройдет медобследование для того, чтобы установить степень серьезности повреждения.

Де Хеа получил травму в матче отборочного раунда Евро-2020 между сборными Испании и Швеции (1:1). Позднее стало известно, что он повредил мышцы левой ноги.