Генич о поцелуе с Уткиным: «Все обсуждали произошедшее на пьяной вечеринке, будто своих дел нет»

Комментатор Константин Генич высказался о поцелуе с журналистом .

— Сентябрь 2018-го: «Может, не будет куска хлеба, но к Васе не обращусь». Сентябрь 2019-го: знаменитое фото с поцелуем. Какие отношения с Василием Уткиным у вас сейчас?

— Они не изменились. Я к Васе всегда хорошо относился.

О том, что я написал в твиттере, сказал Александр Шмурнов: «Моя селедка: куда хочу, туда и вешаю». Что написал, то и написал.

Спустя год мы с Васей мило посидели. К сожалению, это стало достоянием общественности, и все начали обсуждать, что произошло на пьяной вечеринке, будто у людей своих дел нет, – сказал Генич.

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