Черчесов о тренерах-авторитетах: «Мода модой, а мы Россия. Мы предлагаем исключительно то, во что сами верим»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1» рассказал о подготовке к матчам, получении новых знаний и авторитетах среди тренеров.

– Если я правильно понимаю, вы постоянно обновляете знания. Есть ощущение, что вы постоянно смотрите, что появляется новое, все время анализируете.

– Ну а если не смотреть... Допустим, в последние пару месяцев очень сильно понравились игра «Атлетико» с «Локомотивом» здесь и первый тайм немцев против аргентинцев. Вот это теперь надо пролопатить и вывести определенную формулу, как это на себя спроецировать. Потому что то, что они делают, еще не значит, что мы сможем. Хотя это интересно. Надо подумать, сейчас просто времени не было.

– А сколько часов в день уходит на эту невидимую миру подготовительную работу?

– Когда как. Иногда одну игру смотришь на стадионе, потом смотришь дома парочку-троечку раз. Ромащенко смотрит по своим делам. Раз по несколько, если что непонятно – мы пересматриваем. Слава богу, есть технологии, когда какую-то минуту можно посмотреть 50 раз. Есть вещи, которые нельзя упускать из виду. Все решают нюансы.

– Есть среди тренеров те, кто для вас авторитет? Кого интересно смотреть?

– Ну, если честно, мы не смотрим кого-то. У кого-то это, у кого-то... Мы стараемся на себя это все проецировать, нам это подходит? Мода модой, а мы Россия, надо думать, как нам это поможет или нет. Если ты изнутри не понимаешь, почему они это делают, откуда это берется, как это подготовить, если сам не уверен в этом, как можно футболиста убедить? Мы предлагаем исключительно то, во что мы сами верим, – сказал Черчесов.