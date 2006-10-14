Элтон Джон: «Хотел заползти в нору и умереть, когда «Уотфорд» проиграл «Ман Сити» 0:8»

Известный певец Элтон Джон рассказал, что с детства болеет за .

«Мой двоюродный брат был профессиональным футболистом. Он играл за , поэтому в детстве я сидел возле боковой линии в «Крэйвен-Коттедж» и наблюдал за ним.

А потом мой папа взял меня на матч «Уотфорда», потому что они были нашей местной командой. Мне было шесть или семь лет. Я влюбился в футбол и команду. Ты не можешь отвернуться от своей любимой команды, она у тебя в крови, даже если плохо играет.

Конечно, здорово, когда твой клуб играет хорошо. Но когда «Уотфорд» проиграл со счетом 0:8, то я хотел заползти в нору и умереть. Нельзя начать поддерживать другую команду. «Уотфорд» – моя команда, и я рад этому.

Я никогда не думал, что стану владельцем клуба или директором, но «Уотфорд» спас мне жизнь. Работа с клубом позволяла мне сохранить связь со своими корнями и тем, кем я был на самом деле. Я всегда буду благодарен «Уотфорду». За исключением поражения со счетом 0:8», – сказал музыкант.