Павел Погребняк: «В Германии на жену наехал велосипедист. Положил его нокаутом и попал в полицию»

Нападающий Павел Погребняк рассказал об инциденте, случившемся с ним во время выступлений в Германии.

– Расскажи историю, которая произошла с тобой на улице в Германии?

– Была история, после которой попал в полицию. Однажды гулял с женой по парку. Жена была беременна. Неожиданно на нее с высокой скоростью наехал велосипедист. По-моему, он сделал это даже специально.

Что в такой ситуации может сделать русский человек? Я положил его нокаутом. Приехала полиция, начала фотографировать мои кулаки.

Я только приехал в Германию. Мне кажется, руководство клуба с ума сошло, подумало: «Кого мы взяли?»

В итоге, велосипедист захотел 200 000 евро за моральный ущерб. Но адвокат сработал отлично, я лишь перечислил 2 000 евро в детский дом.

Хорошо, что вокруг было много свидетелей, которые видели, как человек на бешеной скорости врезался в мою жену.

– Общественность, думаю, была на твоей стороне.

– Да, но надо понимать, что в Германии нельзя драться, нельзя руки распускать даже в таких случаях. За это очень жестоко наказывают, – сказал Погребняк.

Погребняк был игроком с 2009-го по 2012 год.