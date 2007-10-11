Павел Погребняк: «В Германии на жену наехал велосипедист. Положил его нокаутом и попал в полицию»

Нападающий «Урала» Павел Погребняк рассказал об инциденте, случившемся с ним во время выступлений в Германии.
– Расскажи историю, которая произошла с тобой на улице в Германии?
– Была история, после которой попал в полицию. Однажды гулял с женой по парку. Жена была беременна. Неожиданно на нее с высокой скоростью наехал велосипедист. По-моему, он сделал это даже специально.
Что в такой ситуации может сделать русский человек? Я положил его нокаутом. Приехала полиция, начала фотографировать мои кулаки.
Я только приехал в Германию. Мне кажется, руководство клуба с ума сошло, подумало: «Кого мы взяли?»
В итоге, велосипедист захотел 200 000 евро за моральный ущерб. Но адвокат сработал отлично, я лишь перечислил 2 000 евро в детский дом.
Хорошо, что вокруг было много свидетелей, которые видели, как человек на бешеной скорости врезался в мою жену.
– Общественность, думаю, была на твоей стороне.
– Да, но надо понимать, что в Германии нельзя драться, нельзя руки распускать даже в таких случаях. За это очень жестоко наказывают, – сказал Погребняк.
Погребняк был игроком «Штутгарта» с 2009-го по 2012 год.