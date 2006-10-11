Дзюба о разгроме Шотландии: «Надеюсь, страна гордится нами»

Форвард сборной России Артем Дзюба обратился к болельщикам после отборочного матча Евро-2020 с Шотландией (4:0).

«Всем привет. Уже традиция – бессонная ночь, не уснуть. Хотел бы всех поблагодарить за ваши эмоции, любовь и за то, что поддерживаете нас так рьяно.

Полные «Лужники» дорогого стоят, мы очень ценим это. Для нас это безумно важно и дорого. Без вас не получилось бы такой шикарной победы, такой игры.

Огромное спасибо за ваши смски, звонки, внимание. К сожалению, не могу всем ответить, но безумно дорожу вашим вниманием.

Спасибо огромное, что в это время, в этот час были все вместе, единым целым. Надеюсь, страна гордится нами. Нам это безумно дорого, мы это ценим.

Всем удачи, здоровья, любви. Берегите друг друга, до свидания, хорошего дня», – сказал Дзюба.

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