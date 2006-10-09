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Daily Mail: Моуринью готов возглавить «Тоттенхэм»

Теги Жозе Моуринью премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм Маурисио Почеттино Футбол

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью следит за ситуацией в «Тоттенхэме».

Лондонский клуб неудачно начал нынешний сезон, в связи с этим появились разговоры о возможной отставке Маурисио Почеттино с поста главного тренера.

Португалец остается без работы с декабря прошлого года, когда он был уволен из «МЮ», но готов вернуться к тренерской деятельности.

По информации Daily Mail, вариант с приглашением в «Тоттенхэм» является привлекательным для Моуринью.

Также он по-прежнему поддерживает связь со своим бывшим клубом «Реалом» и готов ждать, пока не получит приемлемое предложение.

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