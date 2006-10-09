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Обвиняемому в краже 12 часов у Ари грозит до 10 лет тюрьмы

Теги премьер-лига Россия происшествия Ари Краснодар Р-Спорт Футбол

Вору, похитившему часы у нападающего «Краснодара» Ари часы, грозит до 10 лет лишения свободы.

«Прокуратурой направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в хищении 12 часов.

Санкция за совершенное преступление предусматривает наказание, в том числе в виде лишения свободы сроком до 10 лет», – сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

В прошлом месяце у 33-летнего футболиста украли 12 часов стоимостью 23 млн рублей.

Вор был оперативно задержан, в его отношении возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ.

Преступник успел продать несколько украденных часов, оставшаяся часть коллекции была возвращена Ари.

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