Главный тренер «Ахмата» посвятил победу над «Уфой» (1:0) в матче 12-го тура РПЛ главе Чечни Рамзану Кадырову.

– Насколько важно было начать в «Ахмате» с победы?

– Я думаю, для любого тренера важно начать с победы. Странный вопрос.

Хочу посвятить эту победу главе республики, Рамзану Ахматовичу, у которого сегодня день рождения, который переживает за команду, все делает для команды. Плюс сегодня день города. И посвятить болельщикам, которые, думаю, сейчас вздохнули [с облегчением].

Думаю, многие смотрели и ждали от нас победы. Мы ее добились.

– В первом тайме команда играла активно, прессинговала, во втором игра изменилась. Это заслуга «Уфы», или вы сознательно отдали мяч?

– Нет, мы сознательно ничего не отдавали. Ветер сильный сегодня был, думаю, он каким-то образом влиял. В первом тайме мы выдвигались на чужую половину, старались прессинговать, у нас это получилось.

Мы не давали сопернику разыгрывать, низом выходить, давать нацеленные длинные передачи, справились. Второй тайм... Ветер сказывался. Заслуга «Уфы», конечно, мы никому ничего не отдавали.

– Игра была жесткая, это тоже была часть вашей установки?

– «Уфа» вообще жесткая команда, она организованная. Если в этом компоненте им уступить, у них будет преимущество.

Мы не уступили и, соответственно, победили сегодня, – сказал Шалимов в эфире «Матч Премьер».