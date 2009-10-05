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«Оренбург» обошел «Спартак» в таблице. У команды 4 победы в 5 последних матчах РПЛ

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Оренбург Футбол

В 12-м туре РПЛ «Оренбург» победил «Динамо» (2:0).

Команда Владимира Федотова набрала 14 очков и поднялась на 9-е место, обойдя «Спартак» в таблице. «Оренбург» выиграл 4 из 5 последних матчей в РПЛ.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча. 

Оренбург – Динамо 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
5 октября, 14.00, «Газовик»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 61 Кулишев, 2:0 – 88 Радакович.
ОренбургКлимович, Малых, Терехов, Шахов (Сиваков, 66), Зотов, Рогич, Рикарду Алвеш (Шкофлек, 90), Аюпов, Радакович, Деспотович, Фамейе (Кулишев, 53).
ДинамоШунин, Морозов, Шуньич, Евгеньев, Паршивлюк, Юсупов, Каборе (Хильемарк, 71), Жоаозиньо (Грулев, 43; Шейдаев, 81), Шиманьски, Игбоун, Панченко.
Предупреждения:
Юсупов (21), Радакович (36), Евгеньев (82).
Удаление:
Юсупов (42).

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