«Оренбург» обошел «Спартак» в таблице. У команды 4 победы в 5 последних матчах РПЛ

В 12-м туре РПЛ «Оренбург» победил «Динамо» (2:0).
Команда Владимира Федотова набрала 14 очков и поднялась на 9-е место, обойдя «Спартак» в таблице. «Оренбург» выиграл 4 из 5 последних матчей в РПЛ.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 5 октября, 14.00, «Газовик»
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Оренбург –
Климович, Малых, Терехов, Шахов (Сиваков, 66), Зотов, Рогич, Рикарду Алвеш (Шкофлек, 90), Аюпов, Радакович, Деспотович, Фамейе (Кулишев, 53).
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Динамо –
Шунин, Морозов, Шуньич, Евгеньев, Паршивлюк, Юсупов, Каборе (Хильемарк, 71), Жоаозиньо (Грулев, 43; Шейдаев, 81), Шиманьски, Игбоун, Панченко.
- Удаление:
- Юсупов (42).