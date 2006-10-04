Крыховяк третий месяц подряд признан лучшим игроком «Локо»

Полузащитник Гжегож Крыховяк стал лучшим игроком клуба в сентябре по версии болельщиков.

За поляка проголосовало 79,6% участников опроса. Второе место занял форвард Федор Смолов (7,43%), третье – хавбек Дмитрий Баринов (5,78%).

Крыховяк выиграл эту награду в третий раз подряд. Он также стал лучшим игроком сентября в РПЛ.

В сентябре он провел четыре матча, забил 3 гола «Сочи», «Зениту» и «Байеру», а также сделал голевую передачу в игре с «Оренбургом».

Статистику Крыховяка можно изучить здесь.

Крыховяк помешан на качестве. Даже запирался на базе, чтобы учить языки