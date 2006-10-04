Реклама 18+
Реклама 18+

Крыховяк третий месяц подряд признан лучшим игроком «Локо»

Теги Локомотив Федор Смолов премьер-лига Россия рейтинги болельщики Гжегож Крыховяк Дмитрий Баринов Футбол

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк стал лучшим игроком клуба в сентябре по версии болельщиков.

За поляка проголосовало 79,6% участников опроса. Второе место занял форвард Федор Смолов (7,43%), третье – хавбек Дмитрий Баринов (5,78%).

Крыховяк выиграл эту награду в третий раз подряд. Он также стал лучшим игроком сентября в РПЛ.

В сентябре он провел четыре матча, забил 3 гола «Сочи», «Зениту» и «Байеру», а также сделал голевую передачу в игре с «Оренбургом».

Статистику Крыховяка можно изучить здесь.

Крыховяк помешан на качестве. Даже запирался на базе, чтобы учить языки

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья