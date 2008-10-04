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Сергей Матвеев: «Краснодару» не хватает людей, которые связывали бы игру»

Теги премьер-лига Россия Хетафе Лига Европы Ари Краснодар Матч ТВ Сергей Матвеев Футбол

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал поражение от «Хетафе» (1:2) во 2-м туре Лиги Европы

– Это игра. Где-то недосмотрели, люди ошибаются. Так бывает.

– Можно назвать это следствием напряженного календаря, усталости? Все-таки обойма сейчас не самая богатая у «Краснодара».

– Вы видели, что во втором тайме, когда вышел Ари, игра кардинально изменилась. Конечно, нам не хватает людей, которые бы связывали игру. Мы понимаем это.

Люди, наверное, хотят от нас большего, но, к сожалению, когда выпадают системообразующие игроки, стиль меняется и возможности становятся ниже.  

– Насколько сегодня планировали выпускать Ари? Если бы удачно складывался матч, он мог бы вообще сегодня не выйти.

– Возможно. Мы приберегаем Ари, потому что у его возможностей пока есть ограничения, – сказал Матвеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

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