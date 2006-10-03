Нападающий «Барселоны» рассказал о причинах сложностей клуба на старте сезона, а также об отношениях с партнерами по команде, в частности, форвардом .

«Нам нужна была эта победа [над «Интером»]. У нас были проблемы в начале сезона, но почти все топ-клубы расплачиваются за сложную предсезонку.

Это не критика в адрес персонала, но у нас нет хорошего фундамента тренировок.

Из-за регулярных летних путешествий тренировки идут не слишком хорошо, даже если учитывать, что клуб должен принимать определенные решения, как любая другая компания.

У меня нет проблем с Гризманном, как и со всеми остальными игроками. Между клубом и футболистами тоже нет проблем, все в порядке.

С учетом побед над «Интером» и «Хетафе», нам нужно закрыть этот отрезок победой над «Севильей», потому что во время перерыва на матчи сборных ходит слишком много разговоров», – сказал Месси.