Защитник «Бенфики» Жардел о поражении от «Зенита»: «Это не столько их заслуга, сколько наши ошибки»

Защитник «Бенфики» Жардел рассказал о матче Лиги чемпионов против (1:3).

«Мы очень хорошо вошли в матч и контролировали игру. Они в основном действовали в оборонительной манере, но один из нас ошибся, из-за этого мы пострадали.

Команда немного расстроилась, но мы никогда не переставали верить и не сдавались. Мы все время стремились забить. И во втором тайме мы допустили две ошибки.

Это была не столько их заслуга, сколько наши ошибки. Ошибки, которые мы должны исправить. Назад пути нет. Это правильно, и мы работаем сосредоточенно, как и прежде. Матчи еще впереди», – заявил .

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