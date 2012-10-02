Гол Нобоа «Ахмату» признан лучшим в РПЛ в сентябре

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа признан автором лучшего гола месяца в РПЛ.

Самым красивым голом сентября назван мяч, забитый 34-летним хавбеком в ворота «Ахмата» в матче 11-го тура (2:0).

Для Нобоа этот гол стал первым в сезоне. С подробной статистикой эквадорца можно ознакомиться здесь.

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