Гол Нобоа «Ахмату» признан лучшим в РПЛ в сентябре

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа признан автором лучшего гола месяца в РПЛ.
Самым красивым голом сентября назван мяч, забитый 34-летним хавбеком в ворота «Ахмата» в матче 11-го тура (2:0).
Для Нобоа этот гол стал первым в сезоне. С подробной статистикой эквадорца можно ознакомиться здесь.
😍 Гол Кристиана Нобоа – лучший в сентябре!— Российская Премьер-Лига (@rfpl) October 2, 2019
📊 Напоминаем, Лучший гол месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР.#РПЛ #Нобоа #РПЛтопчик #ГолМесяцаРПЛ pic.twitter.com/uivXoJIlPr
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