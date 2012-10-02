Tuttomercatoweb: Шевченко готов возглавить «Милан», но при сохранении поста в сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко готов возглавить «Милан».

По информации Tuttomercatoweb, 43-летний специалист прилетел в Италию на матч Лиги чемпионов «Аталанта» ­- «Шахтер», а до игры встретился с директором «россонери» Паоло Мальдини.

Шевченко дал понять, что примет предложение клуба, но только при условии, что приступит к работе не раньше ноября, так как сначала хочет вывести сборную Украины на Евро-2020.

Также условием Шевченко было сохранение поста главного тренера украинской национальной команды, он намерен совмещать роли в клубе и сборной.

«Милан» пока не принял данное контрпредложение Шевченко. Альтернативным вариантом для клуба является приглашение бывшего тренера «Ромы» и «Марселя» Руди Гарсии, однако эта кандидатура вызывает сомнения у руководителей «Милана».

Сборная Украины в октябре и ноябре проведет отборочные матчи Евро-2020 против Литвы, Португалии и Сербии.