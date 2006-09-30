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Месси может восстановиться от травмы к игре ЛЧ против «Интера»

Теги Интер Барселона Лионель Месси серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов травмы Футбол

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может восстановиться от травмы к игре группового раунда Лиги чемпионов против «Интера», сообщает Diario Sport.

По информации источника, аргентинец восстанавливается от повреждения, полученного в игре против «Вильярреала» (2:1), гораздо быстрее ожидаемого.

Сообщается, что тренерский штаб рассматривает возможность включения Месси в заявку на игру против «Интера», если темпы восстановления останутся прежними.

Однако «Барселона» с большой осторожностью относится к здоровью Месси. Окончательное решение о его участии в матче против «Интера» будет принято непосредственно перед игрой.

Тренерский штаб не хочет рисковать здоровьем нападающего.

«Барселона» сыграет против «Интера» 2 октября. Встреча начнется в 22:00. 

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