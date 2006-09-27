Sports.ru открывает вакансию менеджера спецпроектов

Мы ищем менеджера спецпроектов. Или проджект-менеджера. Или продюсера.

Большую часть времени предстоит запускать рекламные проекты вместе с отделом продаж, реже – придумывать игровые механики с редакцией, иногда – развивать пользовательские сервисы. Вы управляете созданием спецпроектов: от подготовки требований и проектной документации до менеджмента разработки и общения с клиентами.

Что конкретно делать

Управлять производством. Оценивать сроки, писать ТЗ, договариваться с дизайнерами, бегать за едой для разработчиков.

Собирать команду. Растить собственную команду спецпроектов, выбирать внешних подрядчиков.

Придумывать и запускать новые рекламные продукты, улучшающие экосистему Sports.ru.

Фильтровать идеи, успокаивать творческих людей, оптимизировать процессы, находить пути для решения сложных задач в короткие сроки минимальным ресурсом.

Выигрывать отраслевые награды.

Что для этого нужно

Опыт работы менеджером проектов или продюсером.

Базовые технические знания, необходимые для управления разработкой сайта или приложения.

Проекты в портфолио, которыми хочется хвастаться.

Уверенный устный и письменный английский язык. Без трюков «ну, почти pre-intermediate».

Страсть к спорту, особенно к футболу. Мы проверим.

Для вас

Работа в топовой команде, амбициозные задачи. Рост, зависящий только от вас.

Красивый офис в центре Москвы, корпоративный футбол и баскетбол.

Свободный график, ДМС, зарплата, стул, кипяток.

Ждем писем с темой «Менеджер спецпроектов» на jobs@sports.ru.