Sports.ru открывает вакансию менеджера спецпроектов

Мы ищем менеджера спецпроектов. Или проджект-менеджера. Или продюсера.
Большую часть времени предстоит запускать рекламные проекты вместе с отделом продаж, реже – придумывать игровые механики с редакцией, иногда – развивать пользовательские сервисы. Вы управляете созданием спецпроектов: от подготовки требований и проектной документации до менеджмента разработки и общения с клиентами.
Что конкретно делать
- Управлять производством. Оценивать сроки, писать ТЗ, договариваться с дизайнерами, бегать за едой для разработчиков.
- Собирать команду. Растить собственную команду спецпроектов, выбирать внешних подрядчиков.
- Придумывать и запускать новые рекламные продукты, улучшающие экосистему Sports.ru.
- Фильтровать идеи, успокаивать творческих людей, оптимизировать процессы, находить пути для решения сложных задач в короткие сроки минимальным ресурсом.
- Выигрывать отраслевые награды.
Что для этого нужно
- Опыт работы менеджером проектов или продюсером.
- Базовые технические знания, необходимые для управления разработкой сайта или приложения.
- Проекты в портфолио, которыми хочется хвастаться.
- Уверенный устный и письменный английский язык. Без трюков «ну, почти pre-intermediate».
- Страсть к спорту, особенно к футболу. Мы проверим.
Для вас
- Работа в топовой команде, амбициозные задачи. Рост, зависящий только от вас.
- Красивый офис в центре Москвы, корпоративный футбол и баскетбол.
- Свободный график, ДМС, зарплата, стул, кипяток.
Ждем писем с темой «Менеджер спецпроектов» на jobs@sports.ru.