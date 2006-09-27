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Sports.ru открывает вакансию менеджера спецпроектов

Теги бизнес Sports.ru мобильные приложения натив Футбол

Мы ищем менеджера спецпроектов. Или проджект-менеджера. Или продюсера.

Большую часть времени предстоит запускать рекламные проекты вместе с отделом продаж, реже – придумывать игровые механики с редакцией, иногда – развивать пользовательские сервисы. Вы управляете созданием спецпроектов: от подготовки требований и проектной документации до менеджмента разработки и общения с клиентами.

Что конкретно делать

  • Управлять производством. Оценивать сроки, писать ТЗ, договариваться с дизайнерами, бегать за едой для разработчиков.
  • Собирать команду. Растить собственную команду спецпроектов, выбирать внешних подрядчиков.
  • Придумывать и запускать новые рекламные продукты, улучшающие экосистему Sports.ru.
  • Фильтровать идеи, успокаивать творческих людей, оптимизировать процессы, находить пути для решения сложных задач в короткие сроки минимальным ресурсом.
  • Выигрывать отраслевые награды.

Что для этого нужно

  • Опыт работы менеджером проектов или продюсером.
  • Базовые технические знания, необходимые для управления разработкой сайта или приложения.
  • Проекты в портфолио, которыми хочется хвастаться.
  • Уверенный устный и письменный английский язык. Без трюков «ну, почти pre-intermediate».
  • Страсть к спорту, особенно к футболу. Мы проверим.

Для вас

  • Работа в топовой команде, амбициозные задачи. Рост, зависящий только от вас.
  • Красивый офис в центре Москвы, корпоративный футбол и баскетбол.
  • Свободный график, ДМС, зарплата, стул, кипяток.

Ждем писем с темой «Менеджер спецпроектов» на jobs@sports.ru.

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