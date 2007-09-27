Геркус оценил вероятность переговоров «Зенита» по Миранчукам зимой: «Уверен в этом»

Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус заявил, что продолжит попытки приобрести полузащитников красно-зеленых Алексея и Антона Миранчуков.

— Верите в уход братьев в «Зенит»?

— Никогда не говори «никогда». Все возможно.

— 45 миллионов евро.

— Не думаю, что «Зенит» столько заплатит. Представляю логику клуба, думаю, цифра нереальна.

— Сколько «Зенит» может заплатить?

— Зачем я одной цифрой буду упрощать ход переговоров? Если переговоры ведутся, а я знаю, что они ведутся, то цена может постоянно меняться. Летом была одна цена, зимой будет фактор того, что контракт братьев с «Локомотивом» по времени станет короче еще на полгода.

— Зимой увидим новый раунд?

— Уверен в этом.

— Та цифра, на которую могут сторговаться зимой, — 30 миллионов евро?

— Не хочу называть цифру, но она будет только уменьшаться.

— Братьев можно «убить» деньгами?

— У них была мечта играть в Испании, но на хорошем уровне. Понятно, что «Барса» и «Реал» — гипермечта, но это гиперукомплектованные команды, и шансик есть только небольшой. «Валенсия» и «Севилья» более реальны, но это большая работа. Насколько знаю, есть антимечта — не играть в Англии, — сказал Геркус.