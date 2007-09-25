Олег Кононов: «Критика будет всегда, как бы мы ни играли. Это только мотивирует»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал об итогах матча с КАМАЗом (2:1) в Олимп Кубке России.

«Кубковая игра как всегда была сложной. Набережные Челны – футбольный город. Мы знаем историю КАМАЗа. И знали, как команда играет сейчас, лидирует в ПФЛ и по игре, и по результатам.

Мы сегодня в этом убедились. Желаю КАМАЗу попасть в ФНЛ по итогам сезона. И там Набережные Челны он будет представлять достойно.

Мы владели мячом, создали достаточно моментов, которые надо было реализовывать. Но, к сожалению, не реализовали, началась спешка, быстрее хотели забить. Но это не всегда срабатывает.

Тем не менее, мы забили – хорошо, уверенно, но в концовке игра была нервная. КАМАЗ очень сильно хотел отыграться. Но мы выиграли и это самое главное.

Команда строится, молодая, сейчас идет притирка – и по линиям, и индивидуально. Мне нравится реакция игроков после игры. Команда у нас волевая, хочет побеждать и она будет побеждать.

Сегодня мы были сильнее как по счету, так и по статистике. Критика будет всегда, как бы мы ни играли. Это только мотивирует», – сказал тренер.