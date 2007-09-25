Адвокат Роналду: «Налогообложение в Испании отталкивает игроков. В Италии оно очень привлекательное»

Адвокат форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду Хосе Антонио Чоклан высказался на тему налогообложения в странах Европы.

«Мы были возмущены. Футбольный мир объявил войну махинациям с налогами. Но иногда это несправедливо распространяется и на вещи, которые и близко не являются махинациями. Это несправедливо считают преступлением.

В случае с Роналду не было речи о том, чтобы не платить налоги с доходов. Налоговая служба стала просить еще больше.

Криштиану знает причины своего переезда в Италию из Испании, я их не знаю. Неправомерная политика налоговых властей отталкивает игроков от переезда в Испанию, это очевидно. Футболисты, принимая решение, берут в расчет не только спортивный фактор, но и налоговый.

Итальянское налогообложение очень привлекательно. Но, думаю, это не единственная причина, почему игрок решил перебраться туда.

В Испании такую гибкую схему [налогообложения] представить сложно, но ее пытаются модернизировать. Это по крайней мере поможет не отталкивать футболистов», – сказал Чоклан.

В Италии – новый налог на зарплаты. Теперь в Серию А легче заманить топов