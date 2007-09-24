Месси заменили в перерыве матча с «Вильярреалом». Дембеле вышел впервые в сезоне

Капитан «Барселоны» Лионель Месси был заменен в перерыве матча 5-го тура против «Вильярреала» (2:1, второй тайм).

На второй тайм вместо аргентинца вышел вингер . Для француза, пропустившего начало чемпионата из-за травмы, это первая игра в сезоне.

О причинах замены Месси, который впервые в текущем розыгрыше Примеры вышел в стартовом составе, пока не сообщается.

По ходу первого тайма ему оказывали помощь медики «Барсы».

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Вильярреал».