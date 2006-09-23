Вальверде о спаде «Барсы»: «В футболе кризис наступает за 3 дня, а через 3 дня ты из него выходишь»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде перед игрой с «Вильярреалом» прокомментировал свое будущее.

«Ничего нового. На всех тренеров ложатся огромные ожидания. А в «Барселоне» они еще больше.

Я знаю, что я в том положении, когда нужны результаты. Тренер всегда в центре внимания.

Мы начали сезон не лучшим образом и должны оправиться. Мы должны справиться с этим спадом.

Нужно сконцентрироваться на делах текущего сезона. В прошлом сезоне у нас тоже были трудности, но мы возвращались. А затем случился провал с «Ливерпулем».

Сейчас у нас не лучшие результаты в выездных матчах, и мы должны вернуться на победный путь», – сказал Вальверде.

«В мире футбола очень быстро начинают говорить про кризис. За три дня ты оказываешься в кризисе, а через три дня из него выходишь, к этому надо стремится. На этой неделе нужно набрать шесть очков, чтобы все успокоились», – добавил тренер.

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