Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после поражения от «Вест Хэма» (0:2) прокомментировал перспективы команды в текущем сезоне.

«Манчестер Юнайтед» далек от лидирующей двойки. Мне сложно говорить. По двум первым сезонам у меня было много положительных впечатлений, третий, естественно, вышел недостаточно успешным.

Я был уволен, и, возможно, заслуженно, потому что ответственность лежит на тренере, но суровая правда в том, что сейчас «МЮ» еще хуже.

Возможно, люди считают, что я радуюсь нынешней ситуации, но это не так. В клубе есть люди, которые мне нравится, и я с огромным уважением отношусь к болельщикам.

Думаю, у «МЮ» будут проблемы с попаданием даже не в топ-4, а в топ-6. Я говорю это с огромным сожалением.

Не увидел никаких положительных моментов по игре с «Вест Хэмом». В прошлом сезоне мы играли плохо, но я не вижу никаких улучшений в нынешнем, даже с тремя новичками (летом в «МЮ» перешли Харри Магуайр, Дэниэл Джеймс и Аарон Уан-Биссака – прим. Sports.ru)», – сказал Моуринью.

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