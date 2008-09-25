28 сентября в Москве откроется академия «ПСЖ»

28 сентября в московских Лужниках состоится церемония открытия официальной академии в России.

В мероприятии примут участие представители парижского клуба и звезды футбола, которые сыграют с командой пап будущих воспитанников академии в товарищеском матче открытия.

Это первая академия парижан на территории России. На данный момент в академию уже подали заявку 1445 человек. Просмотры детей в возрасте от 3 до 13 лет продолжаются, записаться на них можно на официальном сайте.

Главным тренером и техническим директором российского филиала назначен один из сильнейших специалистов главной академии «ПСЖ» – Микаэль Годрийе, известный по работе с юношескими командами.

Для занятий в спортивном комплексе «Лужники» построен футбольный манеж премиум-класса. Это первый опыт европейских клубов по строительству собственных манежей в России.