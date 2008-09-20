Василий Уткин: «С «Краснодаром» подобное уже случалось. В здравом уме не топчутся на граблях»

Журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал поражение «Краснодара» от «Базеля» в матче 1-го тура группового этапа (0:5).

«Я в деловой поездке и не смотрел футбол.

Совершенно убежден, что если вдруг проморгал такое поражение (или два), смотреть уже нечего. Свершившийся разгром несет на себе в первую очередь эмоциональные последствия.

Разница одна: с подобное уже случалось. И месяца не прошло. Значит, выводов не сделано.

Да, могут отличаться игровые ошибки. Но если команда позволяет себя громить, то это большой пробел в чем-то главном. В здравом уме не топчутся на граблях, не штурмуют минные поля пешком, не прут на торчащие вилы пузом.

У каждой команды может быть плохой день или ошибочно выбранный первоначальный план. Остановиться, минимизировать потери – вот то, чем не владеет «Краснодар». Это совершенно ясно», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

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